Власти Нью-Йорка подписали закон об отказе от автомобилей с ДВС: названы сроки

Власти Нью-Йорка подписали закон об отказе от автомобилей с ДВС: названы сроки

На этот штат прошлого года приходилось 6% продаж легковых машин.

В штате Нью-Йорк приняли решение отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Об этом сообщает CNBC.

Так, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул подписала закон, который фактически запрещает продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, внедорожников, легких грузовиков и оборудования до 2035 года.

Кроме того, закон, внесенный сенатором штата Нью-Йорк Питом Харкхемом, также требует, чтобы новые грузовики большой и средней грузоподъемности, продаваемых в Нью-Йорке, до 2045 года соответствовали категории "с нулевым уровнем выбросов". Согласно веб-сайту Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка, штат определяет автомобили с нулевым уровнем выбросов как: электромобили с аккумулятором, гибридные электромобили с подзарядкой от сети или электромобили на водородных топливных элементах.

Также читайте Франция и Германия против запрета авто на ДВС: назревает конфликт с ЕС

Таким образом, новый закон может стать выстрелом в руку для автопроизводителей, продающих или планирующих электромобили, включая Tesla, стартапов, таких как Lucid Motors и Rivian, и таких компаний, как Volkswagen и GM, которые переключили свое внимание на электромобили на батарейках для удовлетворения потребительского спроса. и придерживаться более строгих экологических норм.

Согласно данным Национальной ассоциации автомобильных дилеров, на штат Нью-Йорк в прошлом году приходилось около 6% продаж легковых автомобилей в США и 60 миллиардов долларов выручки дилерских центров.

В итоге, штат Нью-Йорк присоединился к Калифорнии, которая еще в прошлом году подписала аналогичный закон.

Ранее рассказывалось о том, когда и в каких странах откажутся от авто с ДВС.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку