Во Флориде Tesla Model 3 на автопилоте влетела в дерево и загорелась: водитель и пассажир сгорели заживо

Жертвами оказались юные лица.
Смертельное ДТП случилось в городе Корал-Гейблс, штат Флорида, с участием электромобиля Tesla Model 3.
Об этом сообщает The Guardian.
Авария произошла в жилом районе города, когда электрокар с водителем и пассажиром влетел в дерево. Как сообщает полиция, непосредственно перед ДТП автомобиль Tesla Model 3 двигался в режиме автопилота.
Отмечается, что после того, как автомобиль столкнулся с деревом, он загорелся. В результате пожара два человека, находившиеся внутри, сгорели заживо. Как выяснилось позже, ими оказались 20-летний парень и 19-летняя девушка.
Сейчас идет расследование, которое развернется на фоне масштабного процесса NTSB (Национального совета США по безопасности на транспорте). Организация выясняет обстоятельства 11 аварий с участием автомобилей Tesla и машин служб экстренной помощи — полиции, скорой помощи и пожарных.
Между тем Tesla продолжает напоминать, что автопилот сейчас находится на стадии тестирования. Он не гарантирует 100-процентной безопасности на дороге, поэтому водителям рекомендуют не терять бдительности. Пользуясь автопилотом, стоит держать руки на руле, чтобы иметь возможность быстро среагировать в случае опасности. К сожалению, многие водители игнорируют эти требования. Довольно часто они во время движения начинают заниматься посторонними делами, пересаживаются на заднее сиденье, разговаривают по телефону.
Ранее рассказывалось о том, что в США во время зарядки сгорела Tesla.