Во Флориде Tesla Model 3 на автопилоте влетела в дерево и загорелась: водитель и пассажир сгорели заживо

Во Флориде Tesla Model 3 на автопилоте влетела в дерево и загорелась: водитель и пассажир сгорели заживо

Жертвами оказались юные лица.

Смертельное ДТП случилось в городе Корал-Гейблс, штат Флорида, с участием электромобиля Tesla Model 3.

Об этом сообщает The Guardian.

Авария произошла в жилом районе города, когда электрокар с водителем и пассажиром влетел в дерево. Как сообщает полиция, непосредственно перед ДТП автомобиль Tesla Model 3 двигался в режиме автопилота.

Отмечается, что после того, как автомобиль столкнулся с деревом, он загорелся. В результате пожара два человека, находившиеся внутри, сгорели заживо. Как выяснилось позже, ими оказались 20-летний парень и 19-летняя девушка.

Также читайте В США Tesla на автопилоте сбила насмерть водителя, который менял спущенное колесо своего автомобиля

Сейчас идет расследование, которое развернется на фоне масштабного процесса NTSB (Национального совета США по безопасности на транспорте). Организация выясняет обстоятельства 11 аварий с участием автомобилей Tesla и машин служб экстренной помощи — полиции, скорой помощи и пожарных.

Между тем Tesla продолжает напоминать, что автопилот сейчас находится на стадии тестирования. Он не гарантирует 100-процентной безопасности на дороге, поэтому водителям рекомендуют не терять бдительности. Пользуясь автопилотом, стоит держать руки на руле, чтобы иметь возможность быстро среагировать в случае опасности. К сожалению, многие водители игнорируют эти требования. Довольно часто они во время движения начинают заниматься посторонними делами, пересаживаются на заднее сиденье, разговаривают по телефону.

Ранее рассказывалось о том, что в США во время зарядки сгорела Tesla.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку