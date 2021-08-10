Во Франции обнаружили автомобиль с номерным знаком за 12 миллионов долларов

Во Франции обнаружили автомобиль с номерным знаком за 12 миллионов долларов

Неудивительно, что эта машина имеет катарскую регистрацию.

Во Франции нашли автомобиль с номерным знаком за 12 миллионов долларов.

Об этом сообщает Carscoops.

Интересно, что машину сняли в Монако, а регистрация у нее катарская. Особенность состоит в уникальном трехзначные номере, в этом случае это — "123". Автор видео сообщает, что номерной знак "123" из Катара был приобретен на аукционе.

Что касается самого автомобиля, то им оказался суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Кузов украшен перламутрово-белым оттенком в сочетании с карбоновой крышей и элементами кузова, черными колесами, красными тормозными суппортами и фиолетовой графикой.

Соответствующее видео с этим суперкаром и его номерным знаком появилось на YouTube-канале Fipeux.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster был представлен на Женевском автосалоне 2019 года и будет выпущен ограниченной серией из 800 машин. Силовая установка и характеристики родстера не отличаются от тех, что имеет купе Aventador SVJ. В моторном отсеке размещен 6,5-литровый V12 мощностью 770 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Полноприводный суперкар ускоряется с места до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Стоимость Lamborghini Aventador SVJ Roadster в Европе — от 387 007 евро ($455 219).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку