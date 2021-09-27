Во Франции водителей будут штрафовать за отсутствие зимних шин

Во Франции водителей будут штрафовать за отсутствие зимних шин

В стране заработает новый закон для автомобилистов.

В 48 департаментах материковой Франции водителей обяжут обязательно устанавливать зимние шины или цепи на свои автомобили.

Об этом сообщает сайт The Local.

Такое правило начнет работать с начала ноября и будет охватывать почти половину страны. За его несоблюдение грозит штраф в размере 135 евро.

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Новый закон направлен на горные районы Франции — Альпы, Пиренеи, Вогезы, горы Юра и Центральный массив. Однако он охватывает целые департаменты, поэтому его надо соблюдать, даже не будучи в горах.

Правило также охватывает горные районы на заморских территориях страны: Мартиника, Гваделупа и острова Реюньон.

Закон также распространяется на транзитные поездки. Те, кто будут путешествовать через горы, должны также оборудовать свой автомобиль зимними шинами.

Правило будет действовать до 31 марта и распространяется на все частные автомобили и микроавтобусы, коммерческие машины и автодома, а также автобусы и грузовики. Транспортные средства должны иметь зимние или всесезонные шины на всех четырех колесах или цепи по крайней мере на двух ведущих колесах.

Ранее сообщалось, что автомобилистам рассказали, почему не стоит заранее менять летние шины на зимние.

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