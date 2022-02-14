Во Франции за 30 тысяч евро продают кузов LADA Niva

За эти деньги можно приобрести неплохое новенькое авто.

Во Франции выставили на продажу кузов раллийной "Нивы" 1988 года выпуска.

Соответствующее объявление появилось на Mikado Racing.

Эта модель подготовлена по требованиям класса Т2. Внедорожник подготовили в компании Demeuzois, и он участвовал в чемпионате Франции по ралли и гонкам "Сенегал". Он имеется трубчатый каркас, детали из углепластика для облегчения веса и усиленную подвеску.

Более того, на него сохранился оригинальный паспорт FIA, то есть автомобиль можно дособирать и принять участие в профессиональной гонке.

LADA Niva оснащена 2,5-литровым бензиновым V6 PRV. Этот двигатель совместно разработали Peugeot, Renault и Volvo. Он установлен на автомобиль, но частично разобран. Внедорожнику не хватает ряда деталей и его восстановление не будет быстрым.

Что касается стоимости, то она составляет 30 тысяч евро .

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