Во время бегства с ДТП устроил огромную аварию: Сеть подорвало видео со странным поведением водителя грузовика

На пути этого чудака стала огромная пробка.

В Мексике, пожалуй, случилась одна из самых нелепых аварий во всей истории.

Об этом инциденте сообщает Motor1.

Отмечается, что дорожное происшествие произошло в Мехико и ее ход был снят с разных углов прохожими, случайными свидетелями и участниками ДТП, которое стало массовым.

Как можно увидеть в видео ниже, белый тягач Volvo внезапно протаранил сзади автомобили, водители которых ничего не подозревали. Розовое такси протаранило так сильно, что оно вращалось, пока его водитель тщетно пытался вырваться с дороги.

Y en Añil y Resina, en la Granjas México, en Iztacalco, automovilistas a los golpes tras bloqueo de taxistas pic.twitter.com/NyvdaEjuTj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 9, 2021

Сообщается, что перед въездом в Мехико, водитель грузовика попал в аварию с таксистом, а затем попытался скрыться с места происшествия. Однако его побег был остановлен пробкой на ближайшем светофоре.

OTRO ÁNGULO!



El conductor de un trailer embistió varios vehículos con todo y personas en su interior. Fue en Av. Añil, Iztacalco #CDMX



De milagro no hubo muertos ni heridos pic.twitter.com/VZyigvHdfy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2021

Неравнодушные люди бросились останавливать грузовик и первые попытки были тщетными, но на место происшествия вовремя появилась полиция, которая в конце остановила беспорядок на дороге и заставила водителя показаться.

Пока неизвестно, какие санкции будут применены этом водителю, но можно не сомневаться, что он понесет серьезное наказание.

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