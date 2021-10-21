Водитель Lamborghini перепутал педали и заехал на суперкаре в озеро

Водитель Lamborghini перепутал педали и заехал на суперкаре в озеро

Автомобиль погрузился примерно на 5 метров и его доставали в течение 3 часов.

В Австрии водитель Lamborghini перепутал педали газа и тормоза, из-за чего заехал на своем суперкаре в озеро.

Об этом сообщает сайт Carscoops со ссылкой на местную полицию.

31-летний водитель и 40-летний пассажир остановились на стоянке у озера Мондзе. После того, как пассажир вышел из автомобиля, водитель попытался "развернуть свой спортивный автомобиль" и "вероятно перепутал педали". Из-за этого он быстро ускорил движение задним ходом и запустил машину примерно на 15 метров в озеро.

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Автомобиль быстро начал тонуть, но водитель смог освободиться и подплыть к берегу. Пассажир позвонил правоохранителям и начал оказывать водителю первую помощь. Затем его доставили в больницу с "травмами неопределенной степени".

Автомобиль был погружен в воду примерно на 5 метров. Его доставали в течение трех часов и для этого задействовали пять водолазов и кран с эвакуатора.

Полиция даже пошутила по этому случаю. В сообщении в Twitter они сказали, что кто-то захотел стать преемником Дэниэла Крейга в роли Джеймса Бонда, попробовав "подражать легендарному Lotus Esprit" из фильма "Шпион, который меня любил". В фильме автомобиль превратился в подводную лодку и помог Бонду в битве с Карлом Стромбергом.

Ранее сообщалось, что в Британии сняли водителя, который пытается спасти отнесенную в море машину.

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