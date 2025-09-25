Водитель застряла на дороге на 15 минут из-за необычного правила: о чем идет речь

Авто / © pixabay.com

Чтобы избежать неприятностей и обеспечить безопасность во время вождения за границей, необходимо заранее ознакомиться со всеми местными правилами дорожного движения. Соблюдение этих, даже странных на первый взгляд норм является ключевым приоритетом.

Об этом пишет Еxpress.

Туристы едут в Грецию ради белых пляжей, невероятных пейзажей и вкусной еды, но точно не ради ее дорожного движения. Путешественники, приезжающие на остров Корфу на своих авто, часто оказываются в настоящей ловушке из-за одного странного местного правила. Как рассказала туристка Анджели, этот греческий курорт испытал ее на «дорожную агрессию». Она застряла на светофоре, и ее ожидание растянулось на более десяти минут.

Присмотревшись, Анджели заметила дорожный знак, прояснивший ситуацию: на некоторых маршрутах Корфу свет на светофоре меняется всего каждые семь с половиной минут. Это значит, что если вы пропустили свой «зеленый» цикл, готовьтесь стоять на одном перекрестке 15 минут или дольше.

Для иностранных водителей это правило кажется чрезвычайно раздражительным и нелогичным. Однако, необычный тайминг выполняет важную функцию: узкие греческие дороги, особенно на Корфу, создают проблемы для большого транспорта, например автобусы. Поэтому такие длинные циклы светофора необходимы для эффективной и безопасной регулировки потока.

Несмотря на раздражение, эти строгие ограничения помогают избежать хаоса на сложных участках, гарантируя, что даже большие транспортные средства смогут безопасно разъехаться.



