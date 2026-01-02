Водителей будут штрафовать за неочищенный снег на авто: какие суммы и где именно

Авто / © УНИАН

Власти штата Нью-Джерси официально предупредили водителей о строгой ответственности за выезд на дороги на заснеженных или обледеневших автомобилях. Нарушителям грозят штрафы до 1500 долларов, поскольку остатки льда на кузове считаются смертельно опасными для других участников движения.

Правила и штрафы: сколько стоит «лень»

Согласно законодательству штата, водитель обязан очистить не только лобовое стекло, но и крышу, капот, багажник и все окна. Игнорирование этого правила влечет за собой финансовые санкции:

$25–$75 — за сам факт выезда на заснеженной машине (даже если ничего не произошло).

До $1000 — если слетевший с автомобиля снег или лед вызвал аварию или повредил другое имущество.

До $1500 — штраф водителям коммерческого транспорта (грузовиков и автобусов).

Причина таких жестких мер — безопасность. На скорости куски замерзшего снега превращаются в «снаряды», которые способны разбить стекло встречных авто или травмировать пешеходов. Кроме того, снег, сползающий с крыши на лобовое стекло во время торможения, может мгновенно ослепить водителя, провоцируя ДТП.

Трагическая история «Закона Истмена»

Как отмечает издание, эта норма — не просто бюрократическое требование, она имеет трагическую основу. В 1996 году американец Майкл Истмен погиб после того, как огромная ледовая глыба слетела с грузовика и пробила стекло его автомобиля. Его жена потратила годы на лоббирование закона, чтобы уборка снега стала такой же обязательной, как и использование поясов безопасности. Сегодня чиновники напоминают: несколько минут работы щеткой могут спасти чью-то жизнь и сберечь ваши деньги.

