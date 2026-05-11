Водители часто путают два похожих синих знака: в чем между ними разница

Украинские водители нередко путают два дорожных знака с синим фоном и белой стрелкой вверх. На первый взгляд они очень похожи, однако имеют разное значение и устанавливают для водителя разные правила движения.

Об этом говорится в материале Interia Motoryzacja.

Речь идет о знаках 4.1 "Движение прямо" и 5.5 "Дорога с односторонним движением". Оба содержат вертикальную белую стрелку, но относятся к разным категориям дорожных знаков.

Знак «Движение прямо»: повороты запрещены

Знак 4.1 «Движение прямо» имеет круглую форму и относится к приказным знакам. Он обязывает водителя двигаться только прямо.

Это означает, что после такого знака запрещено поворачивать налево или направо, если иное не предусмотрено правилами или организацией движения на конкретном участке.

Чаще этот знак устанавливают на перекрестках или участках дороги, где нужно упорядочить транспортный поток и ограничить опасные маневры.

Его действие обычно распространяется на ближайший перекресток или место, где водитель мог бы изменить направление движения.

Знак «Дорога с односторонним движением»: это не запрет поворотов

Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" имеет квадратную форму и относится к информационно-указательным знакам. Он сообщает, что движение на этой дороге разрешено только в одном направлении.

В отличие от знака "Движение прямо", этот знак сам по себе не запрещает повороты. Водитель может возвращать или выполнять другие маневры, если это разрешают разметку, другие знаки и дорожную ситуацию.

С противоположной стороны такой дороги обычно устанавливают знак 3.21 «Въезд запрещен», предупреждающий водителей, что движение в этом направлении запрещено.

Почему важно не путать эти знаки

Ошибка в трактовке этих знаков может привести к нарушению ПДД. В первом случае водитель может незаконно вернуть там, где разрешено только движение прямо. Во втором – неправильно оценить организацию движения на односторонней дороге.

Именно поэтому водителям следует обращать внимание не только на стрелку, но и форму знака: круглый знак приказывает двигаться прямо, квадратный — информирует об одностороннем движении.

