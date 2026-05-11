Водители часто путают эту разметку: что скрывает двойная пунктирная линия

В ряде европейских стран в последние годы появилась необычная дорожная разметка – двойная пунктирная линия посреди дороги. На первый взгляд, она может сбивать водителей с толку, однако на самом деле такая разметка имеет важное значение для безопасности движения.

Об этом говорится в материале Blikk.

В большинстве автошкол водителям объясняют базовое правило: сплошную линию пересекать нельзя, а через пунктирную разрешено выполнять обгон – если это безопасно и не противоречит дорожной ситуации. Но что значит ситуация, когда по центру дороги нанесены сразу две пунктирные линии?

Немецкое издание CHIP обратило внимание на эту разметку и поинтересовалось ее значением у специалистов ADAC – Немецкого автомобильного клуба.

Обгон не запрещен, но есть важный нюанс

По словам эксперта ADAC Александра Шнаарса, двойная пунктирная линия не означает автоматического запрета обгона. Общее правило остается таким же, как и для обычной одинарной пунктирной линии: если видимость достаточна, а дорожные условия позволяют безопасно выполнить маневр, обгон разрешен.

Однако такая разметка имеет другое предназначение. Она часто используется на участках, где дорога временно расширяется до трех полос. Это дает возможность транспорту в одном направлении безопаснее обгонять более медленные автомобили.

Фактически двойная пунктирная линия предупреждает водителя о приближении к специальному участку движения, где нужно быть особенно внимательным.

Зачем используют такую разметку

Так называемая схема движения с двумя полосами в одном направлении все чаще применяется в Западной Европе. Ее суть состоит в том, что на отдельных отрезках дороги одно направление временно получает две полосы, что позволяет безопаснее обгонять медленный транспорт.

По данным исследований, такие участки могут существенно снизить количество лобных столкновений, особенно на загруженных загородных дорогах. Поэтому двойная пунктирная линия нанесена не случайно: она должна сделать смену организации движения более заметной для водителей.

С такой разметкой украинские водители могут столкнуться во время поездок за границу, в частности, в Германии, скандинавских странах и других государствах Европы.

Когда пересекать линию все же запрещено

В то же время, водителям нужно быть внимательными, ведь двойная пунктирная линия может переходить в смешанную разметку. В таком случае с одной стороны будет пунктирная линия, а с другой – сплошная.

Это означает, что со стороны сплошной линии обгон и пересечение разметки запрещены. С противоположного направления, где нанесен пунктир, маневр может быть разрешен при условии безопасности.

Такие решения обычно применяются на опасных участках дороги, в частности на поворотах с плохой видимостью или там, где обгон безопасен только для одного направления движения.

