Водители которых авто чаще всего нарушают ПДД: неожиданный антирекорд

Немецкие аналитики исследовали страховые данные за последние два года, чтобы выяснить, владельцы которых из 30 самых популярных марок автомобилей накапливают больше штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Антирейтинг возглавили спортивные и скоростные автомобили, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке, куда попали и бренды, традиционно ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением.

Об этом сообщили в Verivox

Лидеры нарушений среди марок

Porsche: Водители этой марки получают на 65% больше штрафных баллов чем среднестатистический немецкий водитель. Это свидетельствует о частом превышении скорости и игнорировании знаков. Tesla: Заняла второе место с результатом на 37% выше среднего. Chevrolet: Третье место с показателем на 29% выше среднего. Volvo: Самый большой сюрприз в рейтинге марок — этот бренд, известный своей безопасностью, занял четвертое место с результатом на 24% выше среднего.

Наиболее злостные нарушители среди моделей

Анализ конкретных моделей показал еще более поразительные результаты:

Audi A5: У водителей на 87% больше штрафных баллов , чем в среднем.

Audi A6: На втором месте с показателем 81% выше нормы.

Volvo XC60: Снова сюрприз: семейный кроссовер на третьем месте (73% выше нормы), опередив даже модели BMW 3, 4 и 5 серии.

В первую десятку нарушителей также попали Toyota Auris и Skoda Octavia, которые часто используются в качестве служебных автомобилей.

Почему безопасные авто вошли в топ нарушителей?

Управляющий директор Verivox Алекс Циллер объяснил высокий рейтинг некоторых брендов не столько безрассудством, сколько большими пробегами:

«Те, кто проезжает больше километров, имеют более высокий риск ошибиться. Это объясняет высокий рейтинг Volvo, которую часто покупают торговые представители и люди, путешествующие на дальние расстояния по делам».

Наиболее дисциплинированные водители

На другом полюсе находятся бренды, чьи водители редко нарушают правила:

Самые дисциплинированные марки: Honda (на 28% ниже среднего), Kia (на 25% меньше) и Suzuki (на 24% меньше).

Самые дисциплинированные модели: Mazda CX-5 (на 47% меньше баллов), Mitsubishi Space Star (39%) и Honda Jazz (36%).

