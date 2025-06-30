Водители теперь могут заменить техпаспорт в "Дии": как это сделать

Водители теперь могут заменить техпаспорт в "Дии" / © Pexels

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Теперь украинские водители могут удобно и быстро заменить техпаспорт на свой автомобиль прямо в приложении «Дия». Эта услуга пригодится, если вы потеряли или повредили документ, изменили номерные знаки или ваши персональные данные.

Об этом сообщает МВД Украины.

Как пользоваться новой услугой

Процедура замены техпаспорта максимально упрощена:

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Выберите сервис: В «Дии» выберите соответствующую услугу и укажите причину замены техпаспорта. По желанию вы можете сразу заказать новые номерные знаки.

Выберите тип документа и доставку: Определите, какой тип техпаспорта требуется, и выберите удобный способ его доставки.

Подтвердите данные и оплатите: Проверьте свои контактные данные, подтвердите или обновите их, после чего подпишите и оплатите заявление. У вас будет 24 часа в оплату.

Чтобы воспользоваться заменой техпаспорта через «Дию», вы должны соответствовать следующим критериям:

Быть старше 18 лет.

Иметь налоговый номер.

Иметь биометрический документ, отображаемый в приложении «Дия».

Быть владельцем транспортного средства.

Техпаспорт на ваш автомобиль уже должен отображаться в приложении «Дия».

Если вы меняете технические характеристики вашего автомобиля (например, объем двигателя или тип горючего), вам все равно нужно обращаться в сервисный центр МВД.

Напомним, по результатам нового исследования по качеству новых автомобилей, в котором приняли участие реальные автовладельцы, оказалось, что топовой маркой года стала машина Lexus, которая в прошлом году занимала второе место среди премиальных брендов. А наихудшие показатели по качеству новых машин в 2025-м зафиксированы у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen і Mazda.