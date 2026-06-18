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Водители не понимают этот знак: что на самом деле означают две стрелки на дороге (фото)
Необычный дорожный знак с двумя стрелками в Китае сбивает с толку иностранных водителей. Рассказываем, что он означает и какое правило устанавливает.
Во время поездок по дорогам Китая иностранные водители нередко сталкиваются с дорожным знаком, значение которого для многих остается непонятным. Из-за необычного вида указатель часто вызывает путаницу среди туристов и автомобилистов, привыкших к европейским правилам дорожного движения.
Об этом говорится на Moto.
Речь идет о круглом знаке с красной каймой, внутри которого изображены две стрелки. Несмотря на простой дизайн, он сигнализирует о важном ограничении: многоколесным моторным транспортным средствам запрещено совершать обгон на этом участке дороги.
Специалисты отмечают, что такой запрет направлен на повышение безопасности движения, ведь обгон является одним из наиболее рискованных маневров. В то же время в Китае водители не всегда строго соблюдают это правило, из-за чего на дорогах могут возникать опасные ситуации.
Требования к водительскому удостоверению
Еще одной особенностью для иностранцев являются требования к водительским документам. Китай не признает международные водительские права для управления автомобилем на своей территории. Поэтому туристам, которые планируют арендовать авто, необходимо пройти специальную процедуру и сдать тест на знание местных правил дорожного движения.
После успешного прохождения экзамена иностранным гражданам выдают временное китайское водительское удостоверение, которое позволяет легально пользоваться автомобилем в стране. Оформить необходимые документы можно в специализированных центрах, часто работающих в крупных международных аэропортах.
Напомним, есть два дорожных знака, которые водители часто путают. Эксперты объяснили нюансы. Речь идет о знаках A-8 и C-12 — у них разное значение.