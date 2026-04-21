Водители открыли "секретную" функцию в авто, которая может спасти: как она работает

В сети водители активно обсуждают малоизвестную деталь в авто в зеркалах заднего вида, которая может значительно улучшить безопасность вождения ночью.

Об этом пишет Mirror.

Антибликовый режим: как работает «секретный» рычаг

Видео пользовательницы @chequanxiaoqiao, набравшей сотни тысяч просмотров, напомнило водителям о назначении маленького переключателя под зеркалом заднего вида. Эта функция предназначена для нейтрализации ослепительного света фар движущихся позади автомобилей.

Принцип работы устройства состоит в том, что нажатие или переключение рычага изменяет угол отражения зеркала, благодаря чему яркие блики затемняются, а видимость объектов на дороге сохраняется.

Такая функция стала открытием для многих водителей, признавшихся, что раньше не знали о ее существовании. В частности, работники такси, работающие круглосуточно, отметили, что использование антибликового режима существенно облегчает ночные поездки и кардинально изменяет условия их работы.

