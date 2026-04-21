ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Водители открыли "секретную" функцию в авто, которая может спасти: как она работает

Водители открыли скрытую функцию в авто, которая спасает от ослепления ночью.

Автор публикации
Руслана Сивак
© pixabay.com

В сети водители активно обсуждают малоизвестную деталь в авто в зеркалах заднего вида, которая может значительно улучшить безопасность вождения ночью.

Об этом пишет Mirror.

Антибликовый режим: как работает «секретный» рычаг

Видео пользовательницы @chequanxiaoqiao, набравшей сотни тысяч просмотров, напомнило водителям о назначении маленького переключателя под зеркалом заднего вида. Эта функция предназначена для нейтрализации ослепительного света фар движущихся позади автомобилей.

Принцип работы устройства состоит в том, что нажатие или переключение рычага изменяет угол отражения зеркала, благодаря чему яркие блики затемняются, а видимость объектов на дороге сохраняется.

Такая функция стала открытием для многих водителей, признавшихся, что раньше не знали о ее существовании. В частности, работники такси, работающие круглосуточно, отметили, что использование антибликового режима существенно облегчает ночные поездки и кардинально изменяет условия их работы.

Напомним, украинским водителям готовят приятное обновление в правилах взаимодействия с полицией и исполнительной службой. Жесткие рамки для оплаты штрафов за нарушение ПДД планируют существенно расширить.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie