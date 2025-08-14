Водителя хотят оштрафовать на более 4,5 млн грн из-за нарушения скорости: почему такое наказание

Водителя могут оштрафовать на несколько миллионов гривен / © Pexels

Реклама

В Швейцарии состоятельного водителя хотят оштрафовать на 110 000 долларов (более 4,56 млн грн) из-за нарушения скорости.

Об этом пишет CNN.

Водитель превысил скорость на 27 километров в час на улице швейцарского города Лозанна, и теперь его могут оштрафовать на 90 000 швейцарских франков (более 110 000 долларов). Но он может себе это позволить.

Реклама

Почему такая впечатляющая штрафная сумма? Потому что этот водитель, который неоднократно нарушал правила, является одним из самых богатых людей Швейцарии, а регион, назначает штрафы на основе таких факторов, как доход, состояние или общее финансовое положение семьи. По современным правилам, малообеспеченный человек может провести ночь в тюрьме вместо уплаты штрафа, тогда как самые богатые жители этой страны будут вынуждены заплатить десятки тысяч.

Недавний штраф даже не является рекордным для Швейцарии. В 2010 году миллионер, водитель Ferrari, получил штраф в размере около 290 000 долларов за превышение скорости в восточном кантоне Санкт-Галлен.

Местная газета сообщила, что автоматический полицейский радар зафиксировал нарушителя, который двигался со скоростью 77 километров в час (48 миль в час) в зоне с ограничением скорости 50 км/ч (31 миль в час) на улице Лозанны. Прокурор быстро подсчитал максимальный штраф, который водитель должен был уплатить по закону, говорится в сообщении. Недавно суд в швейцарском кантоне Во постановил, что магнат должен уплатить 10 000 швейцарских франков (12 300 долларов США) авансом и может быть вынужден уплатить остальную сумму — еще 80 000 — если его поймают на аналогичном нарушении.

Винсент Дероуан, представитель прокуратуры кантона Во, заявил, что обвиняемый не обжаловал решение, которое было вынесено в июне за нарушение, совершенное почти год назад — в августе 2024 года.

Реклама

В Швейцарии штрафы за превышение скорости могут догнать даже полицию: одного офицера оштрафовали за то, что он ехал по улицам Женевы почти вдвое быстрее разрешенной скорости, преследуя воров.