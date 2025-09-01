Водителям советуют срочно перекрасить свои авто: что известно

Автомобиль / © Фото из открытых источников

Цвет автомобилей оказался еще одним фактором, способствующим повышению температуры в европейских городах. Согласно исследованию, опубликованному в британском журнале «Взаимодействие города и окружающей среды», темные машины усиливают эффект «городского теплового острова».

Об этом пишет MMR.

Исследователи обнаружили, что черные автомобили могут повышать температуру окружающего воздуха почти на 4 градуса. Хотя эта цифра может казаться незначительной, в масштабах тысяч машин, припаркованных в городе, она превращается в весомый фактор нагрева.

«Каждый темный автомобиль действует как небольшой источник тепла, и если их много, улицы становятся гораздо горячее», — объясняют авторы исследования.

Эти выводы согласовываются с предварительными исследованиями, показавшими, что температура в городах в среднем на 10-15 градусов выше, чем в сельской местности. Чрезмерное тепло оказывает непосредственное влияние на здоровье людей: по данным ученых из Имперского колледжа Лондона, во время летних волн жары 2024 года в 12 европейских городах погибли около 1500 человек.

Ученые подчеркивают, что автомобили остаются «недооцененным элементом» в проблеме городской жары. Если обычно внимание уделяется световозвращающим крышам или тротуарам, влияние цвета машин часто игнорируется.

