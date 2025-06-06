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Водителям стоит убрать эти пять вещей из своих авто: о чем идет речь
Оставленные в автомобиле во время жары повседневные вещи могут представлять серьезную угрозу, ведь высокая температура способна изменять их свойства.
Повседневные вещи, регулярно хранящиеся в автомобилях, при высоких температурах могут представлять угрозу. Ведь чрезмерная жара в салоне способна изменять свойства предметов, которые впоследствии могут оказаться опасными.
Об этом пишет Express.
Во-первых, водителям и пассажирам не рекомендуется держать аэрозольные баллончики в салоне автомобиля, поскольку они могут взорваться.
Высокая температура может привести к увеличению давления внутри баллончика. Если давление станет слишком большим, емкость может лопнуть или даже детонировать, создавая опасность для тех, кто находится в транспортном средстве.
Так же опасными могут быть и банки с газированными напитками, например лимонад или круги, особенно если они лежат в снаряжении для пикника.
Под действием жары углекислый газ внутри расширяется, из-за чего резко возрастает давление на стенки банки. В критический момент это может привести к разрыву контейнера или даже взрыву.
Еще одна вещь, которую каждый водитель имеет при себе в длительных поездках — это мобильный телефон.
Высокая температура может повлиять на аккумулятор и процессорные чипы внутри устройства.
Под угрозой могут оказаться и другие электронные устройства, такие как:
ПК;
DVD-проигрыватели;
камеры.
Эти вещи следует хранить в затененном месте.
Серьезную опасность могут представлять и вейпы. Ведь электронные сигареты содержат батарейки, которые при высоких температурах могут расширяться и протекать.
Из-за перегрева вейпы могут взорваться или вспыхнуть.
Кроме того, одними из самых опасных вещей, которые лучше не оставлять в авто, есть лекарства.
Например, некоторые препараты, в частности антибиотики, нуждаются в хранении в холодильнике, а не в раскаленном салоне.
Даже обычные лекарства, такие как Калпол или Нурофен, теряют свойства или портятся, если температура превышает 25°C.
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