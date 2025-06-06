Водителям стоит убрать эти пять вещей из своих авто: о чем идет речь

Салон автомобиля / © Pixabay

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Повседневные вещи, регулярно хранящиеся в автомобилях, при высоких температурах могут представлять угрозу. Ведь чрезмерная жара в салоне способна изменять свойства предметов, которые впоследствии могут оказаться опасными.

Об этом пишет Express.

Во-первых, водителям и пассажирам не рекомендуется держать аэрозольные баллончики в салоне автомобиля, поскольку они могут взорваться.

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Высокая температура может привести к увеличению давления внутри баллончика. Если давление станет слишком большим, емкость может лопнуть или даже детонировать, создавая опасность для тех, кто находится в транспортном средстве.

Так же опасными могут быть и банки с газированными напитками, например лимонад или круги, особенно если они лежат в снаряжении для пикника.

Под действием жары углекислый газ внутри расширяется, из-за чего резко возрастает давление на стенки банки. В критический момент это может привести к разрыву контейнера или даже взрыву.

Еще одна вещь, которую каждый водитель имеет при себе в длительных поездках — это мобильный телефон.

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Высокая температура может повлиять на аккумулятор и процессорные чипы внутри устройства.

Под угрозой могут оказаться и другие электронные устройства, такие как:

ПК;

DVD-проигрыватели;

камеры.

Эти вещи следует хранить в затененном месте.

Серьезную опасность могут представлять и вейпы. Ведь электронные сигареты содержат батарейки, которые при высоких температурах могут расширяться и протекать.

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Из-за перегрева вейпы могут взорваться или вспыхнуть.

Кроме того, одними из самых опасных вещей, которые лучше не оставлять в авто, есть лекарства.

Например, некоторые препараты, в частности антибиотики, нуждаются в хранении в холодильнике, а не в раскаленном салоне.

Даже обычные лекарства, такие как Калпол или Нурофен, теряют свойства или портятся, если температура превышает 25°C.

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