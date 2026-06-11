Водителям в Украине грозит штраф в 34 тысячи гривен из-за типа авто: кто в зоне риска

Реклама

В Украине хотят ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили двигаются со звуком, похожим на «Шахеды». За автомобили с выхлопными системами, которые создают значительный шум и пугают украинцев, предлагают ощутимый штраф — 34 тысяч гривен и лишение прав. Однако законопроект уже несколько лет лежит без рассмотрения.

Больше об этом говорится в законопроекте №9564.

Штрафы для водителей с «прямотоком»: что предлагают нардепы

Почти три года в Украине остается без рассмотрения законопроект о введении отдельной административной ответственности для водителей с чрезмерно громкими выхлопными системами. Он был зарегистрирован и подан в Верховную Раду 4 августа 2023 года.

Реклама

Законопроект возник после инициативы граждан, которые жаловались на громкие выхлопные системы автомобилей, напоминающие звуки российских беспилотников.

Законодатели хотят дополнить административный кодекс новой статьей 121-4. Она будет предусматривать дифференцированную систему наказаний. За первое нарушение водителей будут наказывать штрафом в размере 17 000 гривен.

За второе нарушение в течение года штраф удвоится до 34 тысяч гривен. Также водителей предлагают лишать водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

В последнее время в Украине расширилась сеть «кустарных» модернизаций выхлопных систем, поэтому владельцы автомобилей и мотоциклов устанавливают «прямотоки», двойные спортивные выхлопы и другие системы.

Реклама

Поскольку в Украине отсутствует обязательный техосмотр, для многих водителей это стало означать возможность беспрепятственной установки громкого выхлопа.

В Министерстве внутренних дел и профильном комитете парламента сообщали, что громкий выхлоп по своим акустическим характеристикам очень похож на звук пролета вражеских дронов-камикадзе или крылатых ракет.

«Государство заботится о гражданах и хочет защитить людей. Ведь мы знаем, что в период полномасштабной войны, в период постоянных тревог наши граждане испытывают определенное беспокойство, когда едет транспортное средство, превышающее уровень допустимого шума», — объясняли позицию ведомства в МВД.

Законопроект также предлагает обязать водителей контролировать уровень шума своего транспорта в пределах городов и сел, запретить использование слишком громкой техники в населенных пунктах и ввести основания для запрета использования транспорта, если он превышает нормы акустического воздействия.

Реклама

ПДД в Украине — что нужно знать:

Напомним, что функционал искусственного интеллекта в приложении «Дія» расширился: теперь, кроме поиска услуг и формирования выписок, пользователи могут быстро оплачивать штрафы за нарушение ПДД.

Для этого достаточно написать AI-агенту уведомление о штрафах, выбрать нужный вариант из автоматически сформированного списка и нажать кнопку оплаты, после чего пользователь получит официальную квитанцию.

Контролировать финансовые операции и проверять статус оплаты можно непосредственно в окне чата с Дія.АІ или в специализированном разделе. Кроме того, искусственный интеллект способен предоставлять развернутые юридические консультации в спорных ситуациях.

В частности, в чате можно узнать, как обжаловать штраф или взять ответственность за нарушение на себя, если автомобиль зарегистрирован на другого человека.

Реклама

Также в Украине приняли законопроект, который значительно расширяет полномочия государства по взысканию долгов по кредитам, коммунальным услугам или штрафам ПДД. После внесения лица в реестр должников его ждет блокирование банковских счетов, ограничение права распоряжаться недвижимостью и усиление механизмов принудительного взыскания.

Из-за высокого общественного резонанса и юридических противоречий эксперты предполагают, что в закон еще могут внести правки. Они должны детальнее регламентировать процедуру изъятия жилья и установить защитные механизмы для социально уязвимых категорий населения.

Новости партнеров