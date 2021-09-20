Volkswagen Golf с тысячью лошадиных сил: мастер модифицировал свой хэтчбек ради гонок

Мужчину на доработку авто вдохновил проигрыш в драг-рейсе.

Южноафриканец Жак Де Бир модифицировал свой Volkswagen Golf R32, и теперь он имеет 1000 лошадиных сил.

Об этом сообщается на YouTube-канале Cars.co.za.

Доработать свой автомобиль мастер захотел после проигрыша в драг-рейсе Volkswagen Golf GTI. Это произошло в 2009 году, когда мужчина только купил авто.

После этого он решил модифицировать его, установив турбонаддув в 3,2-литровый двигатель VR6. На разработку и работу с агрегатом у Жака ушло несколько лет.

Теперь гонщик регулярно побеждает Nissan GTR, Porsche 911 Turbos и BMW M3s в драг-рейсах. Его Golf R32 проезжает четверть мили (402 метра) за 9 секунд, что очень быстро для хэтчбека.

Модель Golf R32 стала последней, в которую VW установила VR6. Автомобиль выпускался с 2005 по 2008 год в ограниченных количествах. Однако даже самая лучшая его версия была немного быстрее за более доступный GTI.

Причиной этого был большой вес двигателя. 3,2-литровый агрегат выдал 247 лошадиных сил и 320 Ньютон-метров крутящего момента, которые передавались через 6-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением на все колеса.

Ранее сообщалось, что мастерская представила пикап Ford с динамикой суперкара.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку