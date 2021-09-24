Volkswagen начал продажи компактного и одновременно дешевого кроссовера

Пока эта модель предлагается только на одном рынке.
Компания Volkswagen в Индии начала продажи компактного кроссовера Taigun.
Об этом сообщает India.
Volkswagen Taigun построили на платформе MQB AO IN, которой пользуется Skoda Kushaq. Производственная версия очень похожа на прототип. Однако Volkswagen решил отказаться от тонких светодиодных фар и вместо этого выбрал большие прямоугольные, оснащенные светодиодными фонарями.
Длина кроссовера составляет 4 221 мм, ширина — 1 760 мм, высота — 1 612 мм, колесная база — 2 651 мм. Дорожный просвет — 180 мм. "В базе" авто имеет светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые колеса, систему мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, пару подушек безопасности, ESC и задний парктроник.
Под капотом Volkswagen Taigun будет устанавливаться 1,0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 115 л.с. в сочетании с 6МКПП или классическим 6-ступенчатым "автоматом". Также для модели доступен двигатель объемом 1,5 литра в 150 л.с. в паре с "роботом" DSG7. Привод — передний.
Сейчас Volkswagen Taigun будет доступен для рынка Индии, а его стоимость составит около 1 миллиона индийских рупий, это чуть больше 14 тысяч долларов по актуальному курсу. Впоследствии эта модель будет предлагаться и на других рынках.