Volkswagen начал продажи компактного и одновременно дешевого кроссовера

Пока эта модель предлагается только на одном рынке.

Компания Volkswagen в Индии начала продажи компактного кроссовера Taigun .

Об этом сообщает India.

Volkswagen Taigun построили на платформе MQB AO IN, которой пользуется Skoda Kushaq. Производственная версия очень похожа на прототип. Однако Volkswagen решил отказаться от тонких светодиодных фар и вместо этого выбрал большие прямоугольные, оснащенные светодиодными фонарями.

Длина кроссовера составляет 4 221 мм, ширина — 1 760 мм, высота — 1 612 мм, колесная база — 2 651 мм. Дорожный просвет — 180 мм. "В базе" авто имеет светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые колеса, систему мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, пару подушек безопасности, ESC и задний парктроник.

Под капотом Volkswagen Taigun будет устанавливаться 1,0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 115 л.с. в сочетании с 6МКПП или классическим 6-ступенчатым "автоматом". Также для модели доступен двигатель объемом 1,5 литра в 150 л.с. в паре с "роботом" DSG7. Привод — передний.

Сейчас Volkswagen Taigun будет доступен для рынка Индии, а его стоимость составит около 1 миллиона индийских рупий, это чуть больше 14 тысяч долларов по актуальному курсу. Впоследствии эта модель будет предлагаться и на других рынках.

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