Volkswagen начал производство очень дешевого кроссовера

Пока он рассчитан только на рынок Индии.

Немецкая компания Volkswagen поставила на конвейер новый доступный кроссовер Taigun.

Отметим, что этот бюджетный автомобиль официально был представлен в начале 2021 года.

Volkswagen Taigun построили на платформе MQB AO IN, которой пользуется Skoda Kushaq. Производственная версия очень похожа на прототип. Однако Volkswagen решил отказаться от тонких светодиодных фар и вместо этого выбрал большие прямоугольные, оснащенные светодиодными фонарями. Кроссовер длиной 4,2 метра получил колесную базу 2 651 мм.

Серийное производство кроссовера стартовало 18 августа. Первые экземпляры собрали на заводе в Чакане, Индия.

Volkswagen.com

Под капотом Volkswagen Taigun будет устанавливаться 1,0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 115 л.с. в сочетании с 6МКПП или классическим 6-ступенчатым "автоматом". Также для модели доступен двигатель объемом 1,5 литра в 150 л.с. в паре с "роботом" DSG7. Привод — передний.

Сейчас Volkswagen Taigun будет доступен для рынка Индии, а его стоимость составит около 1 миллиона индийских рупий, это чуть больше 13 тысяч долларов по актуальному курсу. В продаже эта модель появится уже в сентябре.

Ранее рассказывалось о том, что Volkswagen представил новый доступный кроссовер для рынка Европы.

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