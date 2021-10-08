Volkswagen снимет с производства популярный хэтчбек

Он сходит с конвейера последние 18 лет.

Компания Volkswagen принял решение прекратить в Бразилии производство знаменитого хэтчбека — Fox.

Об этом сообщает Quatro Rodas.

Отметим, что этот автомобиль сходит с конвейера на этом рынке в течение последних 18 лет. Выпуск хэтчбека, который "родился" с миссией заменить Volkswagen Golf, был официально прекращен немецким автопроизводителем. Таким образом, модель Fox уступает место на конвейере кроссоверу T-Cross.

В официальном сообщении автопроизводитель подчеркивает, что модель Fox, выпущенная в 2003 году, стала успешным вариантом для Volkswagen Brasil. Разработанный здесь хэтчбек был выпущен в количестве более 1,8 миллиона единиц на заводе в Сан-Жозе-дус-Пиньяс. Из этого объема примерно 1,3 миллиона было продано на бразильском рынке и около полумиллиона единиц было экспортировано в различные страны мира.

По заявлению бренда, Fox был разработан на основе концепции Designed Around the Passenger (спроектировано вокруг пассажира). Особенностью, которая поражала, было более высокое положение водителя, хорошее использование внутреннего пространства за счет решения сдвижных задних сидений. Это также привело к появлению CrossFox, авантюрной версии и фургонов SpaceFox и SpaceCross.

Volkswagen Fox — чисто городское авто. Несмотря на то, что своими размерами автомобиль соответствует сегменту B, благодаря низкой стоимости Volkswagen позиционирует Fox в сегменте А. Модель оснащалась бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 56 до 103 лошадиных сил.

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