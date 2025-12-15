- Дата публикации
Volkswagen тестирует электромобиль без руля и педалей – как выглядит уникальное авто
Компания Volkswagen приступила к испытанию прототипа электромобиля Gen.Urban без руля и педалей. Автомобиль двигается автономно и используется для исследования поведения систем и пассажиров.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen приступил к испытанию экспериментального электромобиля Gen.Urban, который полностью лишен традиционных органов управления — руля и педалей. Тестирование проходит на специальном треке в Вольфсбурге, где автомобиль двигается исключительно благодаря автономной системе, использующей камеры и сенсоры.
Об этом сообщает Carscoops.
Прототип не предназначен для серийного производства. Его создали в рамках исследовательского проекта, цель которого – изучить работу беспилотных технологий в городских условиях и реакцию пассажиров на поездки без водителя. Несмотря на полную автономность, на переднем сиденье находится инженер безопасности с джойстиком, который может вмешаться по необходимости.
Внешне Gen.Urban имеет сходство с моделью Volkswagen ID.3, однако отличается более сдержанным и минималистичным дизайном. Автомобиль получил скрытые дверные ручки, обтекаемые формы и крышу, оснащенный лидерами и камерами для навигации автономной системы.
В Volkswagen отмечают, что проект позволяет не только тестировать технологии беспилотного управления, но и оценивать поведение пассажиров в салоне без водителя. Это рассматривают как один из этапов подготовки к будущим городским транспортным решениям на базе автономных автомобилей.
