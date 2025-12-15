Volkswagen тестирует электромобиль без руля и педалей – как выглядит уникальное авто

Volkswagen Gen.Urban / © Фото из открытых источников

Реклама

Немецкий автопроизводитель Volkswagen приступил к испытанию экспериментального электромобиля Gen.Urban, который полностью лишен традиционных органов управления — руля и педалей. Тестирование проходит на специальном треке в Вольфсбурге, где автомобиль двигается исключительно благодаря автономной системе, использующей камеры и сенсоры.

Об этом сообщает Carscoops.

Volkswagen Gen.Urban / © Фото из открытых источников

Прототип не предназначен для серийного производства. Его создали в рамках исследовательского проекта, цель которого – изучить работу беспилотных технологий в городских условиях и реакцию пассажиров на поездки без водителя. Несмотря на полную автономность, на переднем сиденье находится инженер безопасности с джойстиком, который может вмешаться по необходимости.

Реклама

Внешне Gen.Urban имеет сходство с моделью Volkswagen ID.3, однако отличается более сдержанным и минималистичным дизайном. Автомобиль получил скрытые дверные ручки, обтекаемые формы и крышу, оснащенный лидерами и камерами для навигации автономной системы.

Volkswagen Gen.Urban. / © Фото из открытых источников

В Volkswagen отмечают, что проект позволяет не только тестировать технологии беспилотного управления, но и оценивать поведение пассажиров в салоне без водителя. Это рассматривают как один из этапов подготовки к будущим городским транспортным решениям на базе автономных автомобилей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2025 году украинский рынок наполнен всевозможными моделями машин. Перед покупкой авто стоит обратить внимание на то, какие типы двигателей могут вызвать неприятности уже в первые годы эксплуатации.