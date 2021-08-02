Volvo и Geely выпустят под общей маркой мощный кроссовер

Новинка получит 2-литровый двигатель на 265 лошадиных сил

Volvo и Geely выпустят под маркой Lynk & Co, которая принадлежит им обоим, мощный кроссовер под названием 05+.

Об этом сообщает сайт Motor.

Автомобиль создадут на базе модели 05, но он получит более мощный турбомотор на 2 литра, который выдает 265 лошадиных сил, спортивный обвес, 20-дюймовые диски и желтые тормозные суппорты.

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Также кроссовер оснастят восьмидиапазонным автоматом Aisin и полным приводом. До 100 км/ч он будет разгоняться быстрее, чем за 6,7 секунды, как это делает стандартная версия 05. Максимальная скорость — 230 км/ч.

Новинка дебютирует в Китае в ближайшее время, а к дилерам она попадет к концу 2021 года. Пока 05+ будет доступна только там, потому что Lynk & Co не представлена на других рынках. Однако уже в этом она планирует появиться в Европе.

Lynk & Co

Ранее сообщалось, что Geely представила под новым брендом свой первый электрокар.

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