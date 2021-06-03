Вот это "благодарность": в Казахстане БелАЗ раздавил внедорожник Suzuki, который приехал его ремонтировать

Лишь чудом удалось избежать жертв.

Довольно необычный и одновременно очень опасный инцидент произошел на одном из карьеров Карагандинской области в Казахстане.

Карьерный самосвал БелАЗ случайно наехал на серебристый внедорожник Suzuki Grand Vitara XL-7, люди в котором прибыли на карьер, чтобы отремонтировать самосвалу кондиционер. Впрочем, "благодарность" оказалась несколько иной.

Отмечается, что этот инцидент произошел 1 июня. Водитель БелАЗ просто не заметил автомобиль, который подъехал слишком близко, и просто его раздавил. Этот инцидент удалось зафиксировать камере внедорожника.

Несмотря на такую аварию, никто из людей не пострадал, ведь двое пассажиров Suzuki чудом успели выскочить, а еще один остался внутри, но его самосвал не тронул. Из неприятного — кроссовер получил настолько сильные повреждения, что не подлежит восстановлению. Теперь ему только одна дорога — на металлолом.

motor.ru

Ранее рассказывалось о том, как в России 130-тонный БелАЗ смял под собой КамАЗ.

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