Впервые в мире водительское удостоверение выдали слепому мотоциклисту

Его обязательно должен контролировать штурман.

В Австралийском Брисбене впервые в мире выдали водительское удостоверение человеку с инвалидностью по зрению.

Об этом сообщает ABS News.

Отмечается, что австралиец по имени Чесс Моллер-Нильсон слеп от рождения, но это не мешает ему управлять мотоциклом. Австралиец давно увлекается кроссовыми мотоциклами, однако легально он не мог управлять мотоциклом. Тем не менее, власти штата Квинсленд пошли на уступки незрячему мотоциклисту и выдали ему водительское удостоверение, передает Фокус.

Впрочем, права у этого человека особые и имеют ряд ограничений. В частности, он не может ездить на мотоцикле по дорогам общего пользования, а только по бездорожью на специально оборудованных площадках.

Кроме того, в поездке байкера должен сопровождать штурман. Для Чеса эту роль исполняет его друг Джек Элкинс на другом мотоцикле – он инструктирует направление движения и препятствия. Общение происходит с помощью специальной системы связи с микрофоном и наушниками в шлеме.

Интересно, что местное байкерское сообщество уже подарило Чесси кроссовый мотоцикл и экипировку.