Всему виной автопилот: в Китае произошла первая смертельная авария с участием электрокара NIO

Роковое ДТП произошло 12 августа.

В Китае произошла первая смертельная авария с участием электромобиля NIO.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что трагедия произошла 12 августа. Лень Веньцин, основатель китайского ресторанного бренда Meiyihao, ехал на своем ES8 с включенным NOP (Navigation on Pilot, прим.), входящий в состав ADAS — усовершенствованной системы помощи водителю, когда его кроссовер на большой скорости врезался в спецтранспорт службы ремонта дорог. Веньцин погиб мгновенно.

autoevolution.com

Предприниматель настолько доверял NOP, что якобы использовал его на 3 113 километрах с 5 960 км, пройденных электрокаром в июле. Это более половины пробега за месяц.

Юридическая фирма, нанятая семьей Вентцина, обвинила NIO в удалении данных в его автомобиле, чтобы избежать ответственности за ДТП. В NIO опровергли это, заявив, что сотрудник компании имел дело с разбитым внедорожником, и он только "совершил отключение на стоянке, где стоял автомобиль, но эта операция не привела к потере данных".

NIO также заявила, что направила техническую группу, которая поможет в проведении расследования и считает данные из автомобиля. Компания также заявила, что не будет разглашать информацию об аварии, пока результаты расследования окончательно не будут подтверждены.

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Интересно, что автомобилей NIO с полноценной системой Autopilot на рынке еще нет. Но это не останавливает владельцев машин с системами 2 уровня автономности полностью перекладывать управления на несовершенную электронику.

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