Вы делаете это неправильно: как предотвратить запотевание стекла в авто зимой

Как предотвратить запотевание стекла в авто зимой

Холодные утренники заставляют многих водителей начинать день с размораживания автомобилей. Однако часто эта задача кажется сложной и затягивает утренние поездки на работу.

Об этом пишет издание Express.

Эксперты советуют выделять около 10 минут на тщательную очистку лобового стекла, ведь важно убрать лед и конденсат из всех стекол, прежде чем трогаться. Для этого можно использовать скребок, размораживатель и систему отопления автомобиля, ведь даже после очищения наружного льда внутри салона может оставаться запотевание.

1. Используйте обогреватель правильно

Включите обогреватель в холодный режим и постепенно повышайте температуру. Направьте поток воздуха на лобовое стекло и боковые окна. Теплый воздух высушивает стекло, предотвращая образование конденсата.

2. Кондиционер помогает высушить салон

Если в автомобиле есть кондиционер, включите его вместе с обогревателем. Горячий воздух немного подсушивает стекло, но без кондиционера воздух охладится и конденсат может снова появиться. Кондиционер поддерживает салон сухим и предотвращает повторное запотевание.

3. Окна вместо кондиционера

Если кондиционера нет, немного опустите окна. Холодный сухой воздух снаружи уменьшает количество водяного пара внутри автомобиля и помогает избежать запотевания.

4. Система климат-контроля

У современных авто с климат-контролем часто есть автоматический режим предотвращения запотевания лобового стекла. Он самостоятельно настраивает вентиляцию, температуру и поток воздуха для быстрого и эффективного удаления конденсата.

После того как стекло очищено, постепенно прогревайте салон до комфортной температуры и начинайте движение. Правильное сочетание обогревателя, кондиционера и вентиляции значительно сократит время на размораживание и сделает утреннюю поездку более безопасной.

Напомним, водителей будут штрафовать за неочищенный снег на автомобиле. Узнайте, какие суммы и где именно.