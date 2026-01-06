- Дата публикации
Вы делаете это неправильно: как предотвратить запотевание стекла в авто зимой
Узнайте, как правильно бороться с запотеванием в салоне автомобиля зимой. Эксперты советуют совмещать обогреватель, кондиционер и вентиляцию для безопасной и быстрой очистки стекла.
Холодные утренники заставляют многих водителей начинать день с размораживания автомобилей. Однако часто эта задача кажется сложной и затягивает утренние поездки на работу.
Об этом пишет издание Express.
Эксперты советуют выделять около 10 минут на тщательную очистку лобового стекла, ведь важно убрать лед и конденсат из всех стекол, прежде чем трогаться. Для этого можно использовать скребок, размораживатель и систему отопления автомобиля, ведь даже после очищения наружного льда внутри салона может оставаться запотевание.
1. Используйте обогреватель правильно
Включите обогреватель в холодный режим и постепенно повышайте температуру. Направьте поток воздуха на лобовое стекло и боковые окна. Теплый воздух высушивает стекло, предотвращая образование конденсата.
2. Кондиционер помогает высушить салон
Если в автомобиле есть кондиционер, включите его вместе с обогревателем. Горячий воздух немного подсушивает стекло, но без кондиционера воздух охладится и конденсат может снова появиться. Кондиционер поддерживает салон сухим и предотвращает повторное запотевание.
3. Окна вместо кондиционера
Если кондиционера нет, немного опустите окна. Холодный сухой воздух снаружи уменьшает количество водяного пара внутри автомобиля и помогает избежать запотевания.
4. Система климат-контроля
У современных авто с климат-контролем часто есть автоматический режим предотвращения запотевания лобового стекла. Он самостоятельно настраивает вентиляцию, температуру и поток воздуха для быстрого и эффективного удаления конденсата.
После того как стекло очищено, постепенно прогревайте салон до комфортной температуры и начинайте движение. Правильное сочетание обогревателя, кондиционера и вентиляции значительно сократит время на размораживание и сделает утреннюю поездку более безопасной.
