Взяла тысячу уроков и сменила семь инструкторов: британка 30 лет не может сдать на водительские "права"

Она даже обращалась за помощью к гипнотизерам.

Жительница Великобритании Изабель Стедман уже 30 лет не может сдать на получение водительского удостоверения.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Стедман впервые села за руль в возрасте 17 лет, но с тех пор так и не сумела получить "права". 47-летняя женщина за это время сменила около семи инструкторов, взяла более тысячи уроков и потратила 10 тысяч фунтов. Впрочем, все оказалось бесполезным.

Причина ее неудач заключается в том, что она очень нервничает на перекрестках с круговым движением и даже иногда теряет сознание от страха. В одном из таких случаев инструктору пришлось схватить руль, чтобы избежать аварии.

"Тем не менее, каждый раз, когда сажусь в машину, мне кажется, что я никогда раньше не была за рулем. Я этого не понимаю. Похоже, я так нервничаю и перегружаюсь, что мозг просто отключается, и в результате я теряю сознание на несколько секунд. Когда просыпаюсь, мы стоим на обочине дороги, потому что инструктору пришлось схватиться за руль", — сказала Стедман.

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Женщина всячески пыталась победить фобию. Она обращалась как к медикам, так и к гипнотизерам. Но ни тем, ни другим не удалось вылечить Стедман. Причем такому страху ничего не предшествовало. Британка ни разу не попадала в аварию и даже не становилась свидетелем крупного ДТП с пострадавшими.

Стедман по-прежнему надеется получить возможность управлять автомобилем, однако пока страх берет над ней верх. У ее детей, которые тоже готовятся к получению прав, подобных проблем с вождением нет.

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