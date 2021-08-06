Японцы представили электрический одноместный самолет: может пролететь до 160 км

Mk-5 должен выйти уже в 2022 году

Японская авиакомпания Tetra Aviation представила одноместный электрический самолет Mk-5.

Об этом сообщает сайт Robb Report.

Этот eVTOL (электрический самолет вертикального взлета и посадки) строили почти три с половиной года. Он может позволить одному путешественнику пролететь до 160 километров.

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Mk-5 создали из алюминия и углепластика. Транспортное средство имеет примерно 8500 мм в ширину, 6100 мм – в длину, 2100 мм – в высоту и весит чуть более 453 килограмм.

eVTOL оснащен 32 винтами, которые расположены на четырех неподвижных крыльях, и одним винтом, который установили сзади для помощи взлета. Mk-5 также имеет аккумулятор на 13,5 кВт-ч, который обеспечивает максимальную скорость в 160 км/ч.

Управляется транспортное средство с помощью джойстика и полуавтоматического электронного управления. Самолет должен быть достаточно простым в пилотировании даже для новичков.

Возможно, самым большим преимуществом является то, что Mk-5 легко изготавливать. Это означает, что Tetra Aviation будет легче перейти от прототипа к массовому производству. Компания планирует начать поставлять eVTOL в 2022 году и уже доступен для предварительного заказа.

Ранее сообщалось, что электрическое воздушное такси стартапа Joby Aviation пролетело 241 км.

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