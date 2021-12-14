Японцы выбрали самый лучший автомобиль 2021 года

За победу сражались десять финалистов.

В Японии выбрали лучший автомобиль 2021 года.

Так, по информации пресс-службы Nissan, победу в этой номинации одержал хэтчбек Nissan Note. Отмечается, что эта награда была присуждена хэтчбеку Note третьего поколения с гибридной силовой установкой e-Power.

В общем, в конкурсе боролись десять финалистов. Среди них были Toyota Land Cruiser 300 и даже Chevrolet Corvette. 60 членов жюри после тестов на автодроме Sodegaura Forest Raceway недалеко от Токио отдали Nissan Note максимальное количество баллов – 335. Своего ближайшего конкурента в лице дуэта Toyota GR86/Subaru BRZ эта модель обошла на 71 балл.

На третьем месте расположился Honda HR-V (227 баллов), четвертую строчку занял Mitsubishi Outlander PHEV (206). Пятое место жюри отдало "восьмому" Volkswagen Golf (168). Шестое – водородному седану Toyota Mirai (104). Среднемоторный Chevrolet Corvette удостоился от японцев всего 81 балла и седьмого места, обогнав Mercedes-Benz C-Class (51 балл), Toyota Land Cruiser 300 (45) и BMW 4 Series (19).

В настоящее время японцам доступны пять вариантов Nissan Note третьего поколения. Это обычный хэтчбек, люксовый Note Autech, Autech Crossover с увеличенным дорожным просветом и выделенный в самостоятельную модель Note Aura, у которого есть спортивная версия Nismo. Все они идут с гибридной силовой установкой последовательного типа e-Power, причем можно выбирать между передним и полным приводом, когда заднюю ось приводит отдельный электромотор. Во многом благодаря e-Power хэтчбек и выбрали автомобилем года, однако жюри также высоко оценило его управляемость и конкурентную цену.

Лучшим импортным автомобилем года в Японии стал Golf. BMW 4 серии получил награду за лучший дизайн. Спорткаром 2021-2022 годов стал Corvette, а Outlander PHEV забрал приз в номинации "Технология года". Ну а лучшим кей-каром Страны восходящего солнца стала Honda N-One.

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