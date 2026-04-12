За что у водителей начнут отбирать техпаспорт

Евросоюз планирует изменить техосмотр транспортных средств / © Pixabay

Реклама

Европейская комиссия работает над изменениями в технических осмотрах и регистрации транспортных средств. Акцент будет сделан, среди прочего, на безопасности вождения и выбросах выхлопных газов.

Об этом сообщает InPoland.net.pl.

Новые правила Европейского Союза по техосмотру транспортных средств могут изменить текущее положение вещей. Продолжается работа по обновлению правил 2014 года, адаптирующих действующие стандарты к современным реалиям, включая инновационные решения, используемые в автомобилях.

Реклама

Европейская комиссия объявила о «комплексной» реформе стандартов безопасности дорожного движения, которая будет охватывать три сферы:

проверку пригодности транспортных средств к эксплуатации

регистрацию транспортных средств

дорожные осмотры транспортных средств

Однако в ЕК отметили, что действующие правила «устаревшие и недостаточные, чтобы идти в ногу с быстрым развитием автомобильных технологий, растущей озабоченностью загрязнения воздуха и постоянными проблемами безопасности дорожного движения».

Предлагаемые новые меры включают введение периодических технических осмотров для электромобилей, новых тестов для электронных систем безопасности и усовершенствованных методов тестирования выбросов для выявления транспортных средств с высоким уровнем выбросов. Кроме того, ЕК предлагает ввести ежегодные осмотры для легковых автомобилей и микроавтобусов старше десяти лет, которые «ответственны за непропорционально высокое количество вредных выбросов».

Согласно предложенным изменениям, технические осмотры больше не просто проверкой исправности авто, будут также проверять безопасность и уровень выбросов выхлопных газов.

Реклама

В частности, техосмотры в будущем должны включать проверку не только надлежащей работы таких вспомогательных систем, как система помощи при выезде из полосы движения, автоматическое экстренное торможение, круиз-контроль и система старт-стоп, но и того, они вообще активированы. Поэтому, если водитель деактивирует эти системы в своем автомобиле, он не пройдет техосмотр.

