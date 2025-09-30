За эту ошибку во время прогрева авто водитель может получить штраф: украинцы часто этого не знают

Авто / © pixabay.com

Реклама

Многие украинские водители, прогревая двигатель своего автомобиля в холодное время, не подозревают, что в этот момент они обязаны соблюдать все ПДД.

Об этом пишет SUV News.

Эксперты и патрульная полиция напоминают, что, как только мотор работает, автомобиль считается эксплуатируемым. Это означает, что водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности, даже если машина стоит на месте (например, во дворе дома, на парковке или возле магазина).

Реклама

«Поясок безопасности — не только во время движения. Если автомобиль заведен, правила действуют в полном объеме», — объясняет инспектор патрульной полиции Киева.

За это нарушение полицейский вправе составить протокол и выписать штраф в размере 510 гривен. В социальных сетях уже есть истории автовладельцев, получавших такие штрафы во время простоя.

Читайте также Штраф за неисправные габариты: когда водитель может отделаться только предупреждением

Как избежать штрафа и обжаловать его

Самый простой способ избежать проблем — это элементарно пристегнуть пояс безопасности перед тем, как заводить двигатель. Этот шаг не занимает времени, но сохраняет деньги.

Юристы также напоминают, что любое наказание должно основываться на доказательствах.

Реклама

Выписывающий штраф полицейский должен иметь подтверждение нарушения, например, видеозапись с бодикамеры.

Если доказательств отсутствия пояска нет, адвокаты уверяют, что водитель может обжаловать постановление в суде, поскольку закон в таком случае будет на его стороне.

Однако чтобы не тратить время и нервы на судебные споры, опытные автовладельцы советуют просто пристегнуться перед тем, как ждать в заведенной машине.

Напомним, управление автомобилем во время дождя значительно сложнее, чем в ясную погоду: ухудшается видимость, дорога становится скользкой, как следствие — повышается риск аварий. Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, водителям необходимо придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Цены на топливо в Украине продолжают расти, поэтому водители все чаще пытаются экономить бензин, контролируя скорость и стиль вождения. Обычно используются известные советы: плавное ускорение, движение на высоких передачах, поддержание стабильной скорости. Однако существует один скрытый прием, который позволяет снизить расход топлива значительно эффективнее, чем все эти методы.