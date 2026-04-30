ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

За какие номерные знаки теперь наказывают водителей в Украине

Чаще штрафы выписывают за отсутствие номерного знака, его нечеткое изображение или неправильную установку.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Комментарии
Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки

© Дрогобычский городской совет

В Украине правоохранители ужесточили контроль соблюдения стандартов номерных знаков. Основанием для протокола часто становится не только отсутствие знака, но и его нечеткость (неразборчивые символы с расстояния 20 м), закрытие рамками или украшениями, неправильное крепление или расположение.

За базовые нарушения применяют санкции согласно части около 1190 грн. При использовании спецномеров (номера силовых структур, дипломатические знаки и т.п.) штрафы значительно выше. Около 2250 грн, а за повторное нарушение до 5100 грн с возможностью лишения права управления на 3-6 месяцев.

За какие конкретно нарушения выписывают штраф

  • Езда без номерного знака (отсутствие переднего или заднего знака)

  • Нечеткий, загрязненный или поврежденный номер (символы нечитаемые от 20 метров)

  • Закрытие номера рамками, наклейками, краской или другими скрывающими символы предметами

  • Неправильное расположение или ненадлежащее крепление (номер не в предусмотренном месте или болты/крепеж повреждены)

  • Использование неформальных/специальных номерных знаков без официального основания

Ранее сообщалось, что в Украине введен новый дизайн дипломатических номерных знаков. Из-за нестандартной окраски некоторые могут спутать их с транспортом военных, однако на самом деле государство обновило визуальный стандарт для совсем другой категории автомобилей — дипломатического корпуса.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie