За какие номерные знаки теперь наказывают водителей в Украине

Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки / © Дрогобычский городской совет

В Украине правоохранители ужесточили контроль соблюдения стандартов номерных знаков. Основанием для протокола часто становится не только отсутствие знака, но и его нечеткость (неразборчивые символы с расстояния 20 м), закрытие рамками или украшениями, неправильное крепление или расположение.

За базовые нарушения применяют санкции согласно части около 1190 грн. При использовании спецномеров (номера силовых структур, дипломатические знаки и т.п.) штрафы значительно выше. Около 2250 грн, а за повторное нарушение до 5100 грн с возможностью лишения права управления на 3-6 месяцев.

За какие конкретно нарушения выписывают штраф

Езда без номерного знака (отсутствие переднего или заднего знака)

Нечеткий, загрязненный или поврежденный номер (символы нечитаемые от 20 метров)

Закрытие номера рамками, наклейками, краской или другими скрывающими символы предметами

Неправильное расположение или ненадлежащее крепление (номер не в предусмотренном месте или болты/крепеж повреждены)

Использование неформальных/специальных номерных знаков без официального основания

Ранее сообщалось, что в Украине введен новый дизайн дипломатических номерных знаков. Из-за нестандартной окраски некоторые могут спутать их с транспортом военных, однако на самом деле государство обновило визуальный стандарт для совсем другой категории автомобилей — дипломатического корпуса.

Новости партнеров