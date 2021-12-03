За последние десять лет батареи для электромобилей подешевели на 90%

За последние десять лет батареи для электромобилей подешевели на 90%

Такая тенденция может в ближайшей перспективе выровнять стоимость "зеленых" моделей и машин, использующих ДВС.

Стоимость батарей для электромобилей за последние десять лет подешевела на 90%.

К такому выводу пришли специалисты Green Car Congress.

Так, после их исследования выяснилось, что если в 2010 году цена киловатт-часа в литий-ионных батареях составляла 1 200 долларов, то сейчас средняя стоимость уже 132 доллара. Эксперты отмечают, что такая тенденция может в ближайшей перспективе выровнять стоимость "зеленых" моделей и машин, использующих ДВС.

Несмотря на нехватку микроэлектронных компонентов, остановки производств и другие сложности, вызванные пандемией COVID-19, только за последний год батареи электромобилей подешевели на шесть процентов. Самые низкие цены на аккумуляторы сейчас в Китае, где стоимость киловатт-часа составляет 111 долларов. Это неудивительно, поскольку именно в Поднебесной сосредоточено наибольшее количество электрокаров. В США цены на батареи выше на 40 процентов, в Европе – на 60 процентов.

Такая тенденция связана с ростом объемов производства. Ведь как только товар становится массовым, его стоимость существенно снижается. Однако в случае с батареями для электрокаров есть свои нюансы. Аккумуляторам нужны полезные ископаемые и технологии для утилизации. В этой связи цены на АКБ периодически могут повышаться. По мнению специалистов, снижение стоимости батарей в конечном счете приведет к тому, что "зеленый" транспорт станет таким же доступным, как автомобили с двигателями внутреннего воспламенения.

Ранее рассказывалось о том, что почти 70% людей не знают, на чем ездят электрокары.