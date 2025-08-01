За приветственный жест на дороге водителей могут оштрафовать на 56 тысяч гривен

Штраф

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В Украине привычные жесты вежливости на дороге, такие как взмах рукой в знак благодарности или извинения, стали частью водительской культуры. Эти простые действия способствуют взаимоуважению между участниками движения. Однако в некоторых странах такие проявления доброжелательности могут привести к значительным штрафам.

Об этом пишет mAuto.

В частности, в Великобритании привычка помахать рукой из окна может обернуться финансовыми потерями. Несмотря на то, что местные водители также здороваются, правила дорожного движения требуют, чтобы руки были на руле «максимально долго». За «необоснованную жестикуляцию» полиция может выписать штраф от 100 до 200 фунтов (5600–11 200 гривен).

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Если же из-за этого жеста произойдет нарушение ПДД или авария, сумма штрафа может возрасти до 1000 фунтов (около 56 000 гривен), а дело может быть передано в суд.

Британские чиновники объясняют такие ограничения соображениями безопасности. По их мнению, даже кратковременное отвлечение от управления может привести к трагическим последствиям. Поэтому на дорогах Великобритании водителям советуют держать обе руки на руле, а вежливость проявлять иными способами.

Напомним, эксперты составили список водительских жестов, которые должен знать каждый. Они предупреждают об определенном препятствии или опасности.