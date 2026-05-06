Заброшенный суперкар за миллион долларов нашли под слоем пыли в гараже: как выглядит авто (фото)

Заброшенный суперкар за $1 мл / © соцмережі

На одной из подземных парковок японской столицы найден редкий автомобиль Honda NSX-R первого поколения, годами стоящий неподвижно под толстым слоем пыли. Эта модель считается «святым Граалем» для коллекционеров, а ее рыночная стоимость в 2025 году впервые пересекла отметку в 1 миллион долларов.

Об этом пишет Hot Cars.

Что известно о запущенном авто

Фотографии находки опубликовал пользователь Reddit под ником ikelofe. На снимках зафиксирован суперкар в безупречном состоянии, окрашенный в фирменный желтый цвет с эксклюзивными семиспицевыми дисками Championship White и красной эмблемой бренда на капоте.

В интернет-сообществе активно обсуждают причины, почему такой дорогой автомобиль остался брошенным. Основной версией является смерть владельца и специфика японского законодательства по наследству.

«В Японии невозможно купить автомобиль у семьи умершего человека (по крайней мере, я не нашел способа), поэтому он, вероятно, сгниет и будет утилизирован. Когда пункт проката получает все необходимые документы для его утилизации, пункт проката не может перепродать его, потому что без свидетельства о праве собственности они владеют им, и вы не сможете его получить. Возможно, вы можете купить несколько деталей, если вам повезет», — отмечает пользователь Reddit под псевдонимом RadRimmer9000.

Технические особенности модели

Honda NSX-R — это облегченная версия стандартного NSX, в создании которой участвовал легендарный гонщик Айртон Сенна. Модель выпускалась только для японского рынка в период с 1992 по 1995 год. Общий тираж составил всего 483 экземпляра.

Основные характеристики версии Type R:

: 3,2-литровый V6.

Снижение веса: инженеры убрали кондиционер, стереосистему, запасное колесо и звукоизоляцию, что позволило снизить массу на 120 кг (265 фунтов).

Интерьер: установлены карбон-кевларовые сиденья Recaro.

Ценность модели стремительно растет. В 2025 году на аукционе Broad Arrow’s Concorso d’Eleganza Villa d’Estе аналогичный экземпляр белого цвета 2003 года выпуска был продан за 934 375 евро (примерно 1,064 миллиона долларов США). Эксперты предполагают, что найденный желтый NSX-R мог установить новый ценовой рекорд, если бы удалось легально вывести его на рынок.

