Забыли водительское удостоверение: в каких случаях штраф не налагается и как предъявить документы

Электронные документы / © Министерство цифровой трансформации

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Забыть водительские права дома — ситуация, знакомая многим водителям. Впрочем, такая забывчивость не обязательно влечет за собой финансовые санкции, ведь все зависит от того, какие именно альтернативные документы водитель может предъявить полицейским для подтверждения личности и права на управление транспортным средством.

TSN.ua, ссылаясь на Правила дорожного движения, Кодекс Украины об административных правонарушениях и Главный сервисный центр МВД, рассказывает, в каких случаях можно избежать наказания благодаря цифровым документам в приложении «Дія» и когда правоохранители имеют право выписать штраф.

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Какие документы должны всегда быть при водителе

Согласно пункту 2.1 Правил дорожного движения, каждый водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий страховой полис.

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При остановке автомобиля патрульные имеют полное право попросить предъявить эти документы для проверки.

Нужно ли всегда иметь при себе пластиковые водительские права

Первая часть статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность не только за отсутствие документов, но и за отказ их предъявить. Однако законодательство вполне разрешает предъявлять патрульным вместо пластиковых оригиналов их электронные аналоги — электронные водительские права, техпаспорт и страховку.

Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, документы в приложении «Дия» имеют такую же юридическую силу, как и физические карточки. Таким образом, если пластиковое удостоверение осталось дома, водитель может предъявить его электронную версию на смартфоне.

В каких случаях могут наложить штраф

Если у водителя нет при себе документов или он не может предоставить их в бумажном или цифровом виде для считывания и фиксации данных патрульными, это квалифицируется как правонарушение.

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Именно в таких случаях применяется часть 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере 425 гривен за отсутствие или непредъявление водительского удостоверения, техпаспорта или страховки.

Следует помнить, что это правило касается только тех, кто просто забыл взять с собой необходимые документы. Если же за рулем оказался человек, у которого вообще нет водительских прав, законодательство предусматривает гораздо более суровое наказание по другой статье.

Отметим, что большинство водителей ежедневно сталкиваются с ситуацией, когда впереди движется слишком медленный транспорт — и возникает соблазн воспользоваться звуковым сигналом, хотя нарушения правил дорожного движения нет. Ранее ТСН.ua рассказывал, в каких случаях ПДД разрешают сигналить медленным водителям на дороге, а когда такие действия сами становятся нарушением.

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