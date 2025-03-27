Зачем на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто — большинство пассажиров не догадываются

Эксперты рассказали, зачем действительно нужны ручки над дверью в салоне авто / © Associated Press

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Пассажиры и даже некоторые водители считают, что ручки над дверью в салоне автомобиля расположены там для того, чтобы держаться, когда машина движется довольно быстро. Однако реальная функция этих ручек куда более практична.

Об этом пишет “Автопилот”.

В первую очередь верхние ручки в авто выполняют вспомогательную функцию при посадке и высадке.

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"Ручки не предназначены для удержания во время движения. В случае аварии или резкого маневра, особенно при переворачивании авто, такая попытка держаться может быть опасной — деталь салона может зажать пальцы или повредить кисть. А для безопасности в авто вообще-то есть ремни и подголовники — их более чем достаточно", — говорят специалисты.

Особенно ручки помогают в высоких машинах, таких как внедорожники, джипы, где нужно буквально подтянуть себя к сиденью, а также в низких спортивных авто, где, наоборот, трудно сесть без помощи.

Верхние ручки в автомобилях пригодятся пожилым людям, будущим мамам и тем пассажирам, кто имеет ограничения в движении — для них такая ручка дает дополнительную опору.

В некоторых моделях авто ручки устанавливаются и со стороны водителя, но это скорее исключение, чем правило. В большинстве случаев поручни отсутствуют, потому что руль уже выполняет роль опоры, а также из соображений безопасности и эргономики.

Заметим, что не у всех машин вообще есть такие верхние ручки. Часть производителей умышленно убирает их, чтобы сэкономить пространство в салоне или снизить стоимость модели. В элитных авто ручки часто заменяют другими элементами – вроде мягких вставок или автоматических систем помощи.

Напомним, водители в Украине больше не смогут "обманывать" камеры. Раньше речь шла о том, как будет работать новая система фиксации.

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