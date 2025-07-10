Зачем включать печку в авто посреди лета: совет, который может спасти двигатель

Автомобиль.

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Во время летней жары в Украине автомобили часто перегреваются, особенно в пробках или в дороге без возможности остановиться. Но мало кто знает, что даже в жару может пригодиться… автомобильная печка.

Об этом рассказывает Suv.news.

Если температура двигателя растет, а остановка невозможна, специалисты советуют: выключите кондиционер и включите печку на максимум. Это поможет снизить риск перегрева.

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Механик с сервиса MyCarRecoveryLondon Том Райли объясняет:

"Печка выступает как второй радиатор - она забирает горячий воздух из-под капота и выводит его в салон".

Таким образом, тепло частично отводится из системы охлаждения двигателя, и это может дать время доехать до безопасного места.

В Nationwide подтверждают: этот способ действенен в ситуациях, когда двигатель вот-вот закипит, а остановиться негде. Специалисты Elite Auto Experts добавляют, что мощная продувка воздухом через печку помогает снизить температуру до приемлемого уровня.

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Этот метод следует применять только в крайних случаях, подчеркивают эксперты. Как только появится возможность, обязательно остановитесь, дайте двигателю охладиться не менее 15 минут и проверьте уровень охлаждающей жидкости.