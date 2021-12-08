"Заехал" под грузовик: в Австралии водитель разбил спорткар в первой поездке после покупки

"Заехал" под грузовик: в Австралии водитель разбил спорткар в первой поездке после покупки

Страховка вряд ли это покроет.

Достаточно необычная авария произошла в Австралии с участием спорткара Lotus Exige Sport 410 и грузовика Ford Transit.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что владелец автомобиля не справился с управлением вскоре после выезда из автосалона и влетел под припаркованный Ford Transit, принадлежащий одной из автошкол. От силы удара фургон оказался на передней части спорткара.

Конечно, Lotus получил серьезные повреждения передней части – разбиты бампер, фары, капот и есть трещины на крыше. Кузовные элементы разлетелись по дороге и тротуару. На первый взгляд может показаться, что Lotus был припаркован, и на него набросился Ford Transit. Впрочем, если присмотреться, то обнаружим следы торможения Exige.

carscoops.com

"В аварии виноват водитель Lotus. Бедного парня занесло во время выхода из виража. Что еще хуже, автомобиль был совершенно новым, это было первое путешествие на только что купленном Lotos. Учитывая, что это закрытый трек, я не думаю, что страховая покроет расходы на ремонт", — написал автор фотографии, который был свидетелем этой аварии.

Напомним, что Exige Sport 410 оснащен 3,5-литровым турбодвигателем V6 мощностью 410 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Стоимость автомобиля стартует от 180 тысяч долларов.