Заехал в реку, чтобы долить воду в радиатор: американец нелепым образом утопил внедорожник

Такое поведение трудно комментировать.

Очень странная ситуация произошла с жителем штата Вашингтон и его внедорожником Chevrolet Suburban.

Об этом сообщает Kimatv.

Так, на днях в офис шерифа округа Якима с 11 часов утра начали поступать звонки от перепуганных местных жителей, которые заметили в одноименной реке старый Chevrolet Suburban 1990-х годов выпуска.

Как следствие, шериф немедленно отправил к месту происшествия патрульный экипаж, который действительно обнаружил утопленный в водоеме внедорожник и его озадаченного владельца на берегу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но куда интереснее, что событие не было несчастным случаем — человек заехал на автомобиле в реку вполне намеренно. Он пояснил, что заменил термостат системы охлаждения и теперь ему нужно было заполнить радиатор водой.

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Почему он не использовал для этого антифриз, который можно купить на любой заправке, или не воспользовался любой доступной емкостью, чтобы набрать в нее воды и затем перелить в радиатор, неизвестно. Так или иначе, владелец внедорожника решил просто открутить пробку на радиаторе и потом заехать на автомобиле в реку, чтобы заполнить систему охлаждения. Вместо этого двигатель ожидаемо заглох и Suburban утонул.

Полиции пришлось вызвать тягач, чтобы вытащить Chevrolet из реки. В публикации не сообщается, получит ли виновник штраф.

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