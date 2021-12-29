Запас хода больше, чем у Nissan Leaf: китайцы презентовали бюджетный электромобиль

Модель представлена в двух версиях.

В Китае представили новый компактный электрокар — Jiayuan Komi.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Новый Jiayuan Komi – компактный городской хэтчбек. У него сдержанный дизайн с круглыми фарами и радиаторной решеткой в стиле Jeep. По размерам электрокар лишь не более Smart: длина – 2 998 мм, ширина – 1 522 мм, высота – 1 555 мм, колесная база – 2 000 мм, передает Фокус.

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Как ни странно, такой небольшой автомобиль четырехместный, хотя задние сиденья больше рассчитаны на детей. Бюджетная модель получила виртуальную приборную панель и 7,0-дюймовый сенсорный дисплей с функцией просмотра видео. Также комплектация Jiayuan Komi включает в себя бесключевой доступ и кондиционер.

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Китайский электромобиль будет предложен в двух версиях. Базовый Jiayuan Komi оснащен двигателем мощностью 27 л.с. и с крутящим моментом 90 Н∙м. Аккумулятор на 17,8 кВт/ч позволяет проехать 161 км без подзарядки. Топовая версия имеет 41 л.с. и 110 Н/м. Батарея у нее больше (30 кВт/ч), поэтому запас хода – 322 км, то есть больше, чем у массового Nissan Leaf. Максимальная скорость в обоих модификациях ограничена на отметке 100 км/ч.

Что касается стоимости, то Jiayuan Komi уже доступен для заказа по очень привлекательной цене 56 800 – 67 800 юаней ($9000-10 600).

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