Заправка, которая обернется ремонтом: когда нельзя подъезжать к колонке

Заправка авто. / © pixabay.com

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Заправка авто сразу после приезда бензовоза может нанести урон двигателю — предупреждают специалисты.

Об этом рассказывает "Автотема".

По словам опытного автомеханика, во время слива нового горючего в подземные резервуары на дне поднимается осадок, содержащий мелкие примеси и грязь. Попадание таких частиц в топливную систему может привести к ее засорению или даже поломке двигателя.

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Особенно это касается старых АЗС, где осадок накапливается годами. Механик советует водителям подождать минимум 20–30 минут после отъезда бензовоза — этого времени достаточно, чтобы примеси осели на дно резервуара, а топливо стало более безопасным для использования.

На многих заправках уже внедрена такая практика — временно приостанавливают обслуживание после поставки горючего. Впрочем, некоторые водители игнорируют эти паузы, что может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Специалисты отмечают: соблюдение простых правил и осторожность во время заправки помогут продлить срок службы автомобиля.

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