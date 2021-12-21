Засмотрелся на электронную сигарету: в США подросток протаранил дом на Honda Accord (видео)

Засмотрелся на электронную сигарету: в США подросток протаранил дом на Honda Accord (видео)

Обошлось без пострадавших.

Весьма опасный инцидент произошел в штате Оризона, США.

Как сообщает Carscoops, 18-летний подросток влетел в дом на автомобиле Honda Accord.

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 19 декабря, и когда на место прибыли правоохранители, они не обнаружил никаких признаков, которые могли бы объяснить аварию. Однако он признался, что причиной этого инцидента стало то, что он засмотрелся на свою электронную сигарету.

На видео, снятом после инцидента, видно, как Accord вытаскивают из фасада кирпичного дома. Отмечается, что в момент аварии дома находились его владелец и двое детей, никто не пострадал. Водитель и его 19-летний пассажир тоже не пострадали.

Неудивительно, что передняя часть Accord получила значительные повреждения, а подушка безопасности водителя сработала.

Офис шерифа округа сообщил, что водитель обвинен в превышении скорости, неосторожном вождении и склонности к опасности.

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