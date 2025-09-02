Зеленый свет не означает "езжай": инструктор по вождению раскрыл распространенную ошибку

Светофор / © Unsplash

Оказывается, многие водители годами неправильно воспринимали значение зеленого сигнала светофора. Инструктор по вождению Джеймс Симкинс, регулярно делящийся своими советами в TikTok, объясняет, что зеленый свет не означает «езжай», а скорее «можно продолжать движение, если путь свободен».

По его словам, самая большая ошибка, которую совершают водители, — это автоматическое движение, как только загорается зеленый. Они не тратят время на то, чтобы убедиться в безопасности, и это становится причиной многих опасных ситуаций на дороге. Джеймс отмечает, что водитель должен постоянно оценивать обстановку и проверять перекресток, глядя влево, вправо и прямо.

Он подчеркивает, что вождение — это не только набор навыков, но и вопрос отношения и ответственности. Водитель всегда должен быть готов к непредсказуемым ситуациям. Например, к велосипедисту в наушниках, внезапно выехавшего на дорогу. Несмотря на то, что нарушителем в этом случае является велосипедист, именно водитель может предотвратить трагедию.

Что говорят Правила дорожного движения

Чтобы избежать недоразумений, следует обратиться к официальным правилам.

КРАСНЫЙ: означает «стоп» .

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ вместе: также означают «стоп» .

ЗЕЛЕНЫЙ: позволяет продолжать движение, если путь свободен . Но будьте особенно внимательны, когда возвращаете, и всегда уступайте дорогу пешеходам.

ЖЕЛТЫЙ: требует «остановиться» на стоп-линии. Проезд разрешен только в том случае, если остановка может привести к аварии.

