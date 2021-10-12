Ждем в Украине: на аукционе продадут десяток автомобилей, которые были забыты в американском аэропорту

Ждем в Украине: на аукционе продадут десяток автомобилей, которые были забыты в американском аэропорту

Они уже длительное время стоят без всякого движения.

На парковке аэропорта Питтсбурга обнаружили десять автомобилей, которые уже достаточно долго "ждут" хозяина.

Так, среди машин числятся Nissan Maxima и Titan 1999 и 2009 годов, GMC Acadia и Terrain 2009 и 2013 годов соответственно, а также Chevrolet Impala и 16-летний Trailblazer. Кроме того, на стоянке хранятся Pontiac G6 2007, Toyota Sienna 2005 и BMW 530i в кузове Е39 образца 2002 года. Новейшим забытым автомобилем является MINI Cooper S 2015 года.

Вашему вниманию фотографии этих экземпляров:

Судя по тому, что в большинстве транспортных средств отсутствуют ключи, владельцы машин планировали за ними вернуться. В связи с этим узнать состояние, а также пробег транспортных средств не представляется возможным. Единственным экземпляром, который можно завести является Chevrolet Impala.

В связи с этим, было принято решение "пустить" эти машины на аукцион. Соответствующие лоты появились на Joerpyleauctions.

Кроме обычных автомобилей, на торгах будут выставлен целый парк спецтехники: мини-снегоуборщик, тяжелые тракторы, а также аэродромный пожарный автомобиль Oshkosh. Аукцион состоится 23 октября 2021 года.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, что "Укрпочта" выставила на аукцион автомобильный хлам.

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