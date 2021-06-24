Ждем в Украине: на популярном аукционе в США продают кроссовер Lamborghini за 850 долларов

Новой эта модель стоит около 300 тысяч.

На популярном аукционе Copart почти даром продают кроссовер Lamborghini Urus.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте.

Отметим, что новой эта модель стоит около 300 тысяч долларов, но этот экземпляр значительно дешевле. Купить Lamborghini Urus, хоть и подержанный, можно всего за 850 долларов. Впрочем, есть одно "но".

Все дело в том, что этот автомобиль существенно изуродован и уже не может передвигаться по дорогам самостоятельно.

Автомобиль получил повреждения со всех сторон, но особенно пострадала передняя часть. В салоне выстрелили фронтальные и боковые подушки безопасности. Кроме того, в объявлении указано, что автомобиль также получил химическое или бактериольное загрязнения. Каким образом произошло серьезное ДТП, неизвестно. В объявлении указано, что кроссовер "полностью разбит". Как видим, с этим не согласиться очень трудно.

copart.com

copart.com

Впрочем, украинских покупателей это обычно не пугает, ведь "битки" с США у нас пользуются повышенным спросом. Тем более, это самый быстрый кроссовер в мире — его 650-сильный V8 твин-турбо позволяет стартовать до 100 км/ч за 3,6 с и развивать 305 км/ч.

Ранее рассказывалось о том, что на Copart продают остатки суперкара.

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