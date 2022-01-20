Ждем в Украине: сразу два внедорожника Ford, который "взорвал" рынок продаж, продают на популярном аукционе

Автомобили имеют только минимальные повреждения.

Как известно, новый внедорожник Ford Bronco, который представили в середине 2020 года, пользуется большой популярностью на рынке.

Из-за значительного спроса на эту модель, будущим владельцам приходится ждать экземпляр несколько месяцев. Впрочем, у любимцев этого автомобиля появилась отличная возможность приобрести Ford Bronco "с рук".

Так, на популярном аукционе IAAI сейчас продают два Ford Bronco 2021 из Флориды с минимальными повреждениями.

Оба автомобиля побывали в авариях и имеют повреждения, но они незначительны. Так что на восстановление требуется минимум времени и средств. Первый экземпляр базовой версии Base окрашен в синий цвет и имеет съемную крышу. Во внедорожнике есть вмятины на переднем бампере и на задней двери. Пробег составляет 8 214 км.

iaai.com

Второй автомобиль явно притерли и повреждены водительские двери. Ремонт Ford Bronco тоже не будет дорогим. Это более богатый вариант Big Bend с жесткой съемной крышей. Он успел проехать всего 4 200 км. Оба авто оснащены 2,3-литровым 300-сильным турбомотором EcoBoost и 10-ступенчатой автоматической КПП.

iaai.com

Конечно, покупка поврежденных автомобилей всегда связана с некоторыми рисками, поэтому нужно быть очень внимательными. Но это отличная возможность быстро получить машину и гораздо дешевле, чем у дилера. Вполне возможно, что один из этих внедорожников в скором времени появится на дорогах Украины.

Ранее рассказывалось о том, что на популярном американском аукционе продают несколько разбитых недавно выехавших из автосалонов Ford Bronco.